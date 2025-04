Calcio Serie A Como Torino 1 0

Como e Torino valido per la 32esima giornata di Serie A. Ai lombardi basta un gol di Douvikas al 38? per avere la meglio sugli avversari. In pieno recupero annullata la rete del pareggio di Ivan Ilic. Con questa vittoria il Como sale a 36 punti mentre il Torino resta a 40. Lapresse.it - Calcio: Serie A, Como-Torino 1-0 Leggi su Lapresse.it Roma, 13 apr. (LaPresse) – Finisce 1-0 il match travalido per la 32esima giornata diA. Ai lombardi basta un gol di Douvikas al 38? per avere la meglio sugli avversari. In pieno recupero annullata la rete del pareggio di Ivan Ilic. Con questa vittoria ilsale a 36 punti mentre ilresta a 40.

