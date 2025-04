Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, Comune rischia il dissesto per i mancati pagamenti del Pnrr

Messo in ginocchio dallo Stato che non paga i soldi previsti dal. Ildi Costa Serina, meno di mille abitanti sulle Orobie bergamasche,ilfinanziario perché ha restaurato questa scuola con i soldi del Piano nazionale ripresa e resilienza. Ma dall'Erario ha ricevuto solo 1 milione e mezzo sui 5 previsti dal bando. Le aziende attendono idovuti dal, che ora però non è più in grado di pagare. E spera che lo Stato si sbrighi a erogare i fondi promessi. Un complesso scolastico che attira i bambini anche dai paesi vicini. Dopo soli 8 mesi di lavori, durante i quali i bambini hanno studiato nei container sistemati nel giardino, ora sono tornati nelle aule. L'idea delera di sfruttare i fondi europei per creare una scuola all'avanguardia ma che fosse anche un luogo di rilancio per la cittadinanza.