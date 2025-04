Entella Arezzo 2 1 liguri in festa gli amaranto no

festa solo l'Entella. I liguri, scesi in campo già promossi in B grazie alla sconfitta della Ternana nel lunch match, si impongono per 2-1 e legittimano il ritorno nella serie cadetta. L'Arezzo, invece, mastica amaro perché interrompe la striscia positiva di tre vittorie consecutive e subisce il contro sorpasso in classifica dal Pescara, scivolando in quinta posizione. Al cavallino resta il rimpianto per aver subito i due gol su situazioni fortuite. Soprattutto la papera di Trombini che ha rotto l'equilibrio della sfida. Assente Pattarello per squalifica, Bucchi era ricorso al turnover con sei cambi rispetto a Pescara. In difesa dentro Montini, Gigli e Coccia, a centrocampo Santoro e Settembrini, davanti c'è Capello nel tridente. All'ingresso in campo i giocatori dell'Arezzo concedono il "Pasillo de honor" a quelli dell'Entella. Sport.quotidiano.net - Entella-Arezzo 2-1: liguri in festa, gli amaranto no Leggi su Sport.quotidiano.net Chiavari (Genova), 13 aprile 2025 – A Chiavari fasolo l'. I, scesi in campo già promossi in B grazie alla sconfitta della Ternana nel lunch match, si impongono per 2-1 e legittimano il ritorno nella serie cadetta. L', invece, mastica amaro perché interrompe la striscia positiva di tre vittorie consecutive e subisce il contro sorpasso in classifica dal Pescara, scivolando in quinta posizione. Al cavallino resta il rimpianto per aver subito i due gol su situazioni fortuite. Soprattutto la papera di Trombini che ha rotto l'equilibrio della sfida. Assente Pattarello per squalifica, Bucchi era ricorso al turnover con sei cambi rispetto a Pescara. In difesa dentro Montini, Gigli e Coccia, a centrocampo Santoro e Settembrini, davanti c'è Capello nel tridente. All'ingresso in campo i giocatori dell'concedono il "Pasillo de honor" a quelli dell'

