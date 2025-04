Liberoquotidiano.it - La lista degli islamisti che corre per Monfalcone

Si chiama Italia Plurale ma insono tutti musulmani, e d'altronde tutto ruota attorno al centro islamico: Mohammad, Hossain, Jahirul, Sharif, Adji e gli altri tredici corrono per Bou Konate, che a- dove si vota oggi e domani per il sindaco- è il capo della comunità. Durante la campagna elettorale le riunioni dell'Italia Plurale cominciavano con il «Salam aleikum», la pace sia con voi. «Allah, cambia la situazione, è ora di cambiare» scrivono sui social i candidati di Konate. «La nostra voce deve arrivare lì dove si decide per tutti i cittadini». Qui, tra minareti che in realtà sono sale al piano terra e muezzin – profondo Nord-Est – sono in tre a contendersi la vittoria: Luca Fasan, leghista, assessore uscente alla Cultura, alfiere del centrodestra; il consigliere regionale del Pd Diego Moretti; e poi c'è l'ingegnere senegalese Konate.