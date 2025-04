Costanza Federico Calistri video intervista Vengo da una famiglia di fornai e vado dalla psicologa da 8 anni

video intervista a Federico Calistri, nel cast della serie Costanza nei panni di Stefano, un simpatico pasticcere solare e vivace che si avvicina a Toni, suscitandole un crescente interesse, in onda su Rai1Vi presentiamo la nostra video intervista a Federico Calistri, nel cast della serie Costanza nei panni di Stefano, un simpatico pasticcere dal carattere solare e vivace, che diventa il nuovo dirimpettaio di Toni e Costanza. La sua affabilità lo rende subito amato da chi lo circonda e che poco a poco si avvicina a Toni, suscitando un crescente interesse, complicato però dalla sua ex moglie.Costanza – Miriam DalmazioCostanza: cast e uscitaDiretta da Fabrizio Costa, e interpretata da Miriam Dalmazio, Marco Rossetti, Lorenzo Cervasio, Eleonora De Luca, Caterina Shulha, Davide Iacopini, Carola Stagnaro, Franco Castellano, Giulia Arena, Bianca Panconi, Elena Sophia Senise, Alessandro Cremona, Kaspar Capparoni, Grazia Gagliardi, Mia Eustacchio, Francesco Ferdinandi, Marco Brandizi, Luigi Di Fiore, Federico Calistri, Costanza è in onda dal 30 marzo per 4 serate su Rai1.

