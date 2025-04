Oasport.it - MotoGP, Maverick Vinales: “Siamo contenti del percorso che stiamo affrontando”

ha conquistato la seconda posizione in occasione del GP del Qatar, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2025 di. Prestazione a sorpresa per lo spagnolo che ben ha figurato sul tracciato di Lusail, trovando il primo podio della stagione.Nello specifico il centauro in forza al Team KTM ha dovuto cedere il passo al solo Marc Marquez, trionfatore con largo margine, e piazzandosi davanti a un Francesco “Pecco” Bagnaia bravo a limitare i danni. Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, lo spagnolo ha commentato quanto fatto:“Dobbiamo esseredei passi in avanti,molto felici delche– ha detto– Oggi ho guidato come so fare, la KTM ha dei punti forti che coincidono esattamente con quelli miei. Questo binomio è da sfruttare.