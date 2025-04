Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 14 aprile: Yesim fuori di prigione, ma a una condizione

Leggi su Movieplayer.it

È ancora mistero sull'aggressione subita da Umit, mentrepuò uscire di. Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di, in onda lunedì 14alle 14.10. Domani alle 14.10 andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la soap turca. Mentre Umit èpericolo ma ancora in ospedale, Tarik ha ritirato l'ordine restrittivo nei confronti di: ha posto però unamolto difficile. Scopriamo di cosa si tratta. Nella puntata precedente Nella puntata precedente, abbiamo visto Sezai che cercava di riavvicinare Guzide e suo fratello Umit. Proprio mentre lo chiamava per poter concordare un incontro, l'uomo era rimasto vittima di un'aggressione e finito in terapia intensiva. Nel frattempo, Tarik aveva ricevuto delle foto compromettenti died era riuscito a farla .