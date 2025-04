MotoGP pagelle GP Qatar Marquez vince ancora preoccupazione per Martin

Leggi su Sportface.it

Marcil Gran Premio del. Allo spegnimento dei semafori Franco Morbidelli scatta nel migliore dei modi e si mette davanti a tutti. L’italiano della VR46 cerca di fare il vuoto su Marc, che viaggia in solitaria. Alexe Fabio Di Giannantonio si sfidano per la terza piazza, con lo spagnolo che sbaglia la misura per il sorpasso e i due si toccano, rientrando in pista in fondo alla classifica. Il pilota della Gresini viene penalizzato con un long-lap, mentre Di Giannantonio deve fare i conti con alcuni danni alla propria moto. A ereditare la terza posizione è un tenace Francesco Bagnaia, che non perde l’occasione per mettere pressione al compagno di squadra e passare in seconda piazza. Il tre volte campione del mondo viene però sorpassato nuovamente dadopo qualche tornata, con Maverick Vinales che ne approfitta per sfilare in terza posizione.