Costanza Kaspar Capparoni video intervista Serie d’epoca intrigante ho un pessimo rapporto con tecnologia

video intervista a Kaspar Capparoni, nel cast della Serie Costanza nei panni di Federico II di Svevia, il sovrano che deve fare scelte difficili, anche a costo di sacrificare la figlia prediletta Selvaggia, in onda su Rai1Vi presentiamo la nostra video intervista a Kaspar Capparoni, nel cast della Serie Costanza nei panni di Federico II di Svevia, il sovrano che deve fare scelte difficili per il bene del suo impero, anche a costo di sacrificare la felicità della sua figlia prediletta, Selvaggia.Costanza – Miriam DalmazioCostanza: cast e uscitaDiretta da Fabrizio Costa, e interpretata da Miriam Dalmazio, Marco Rossetti, Lorenzo Cervasio, Eleonora De Luca, Caterina Shulha, Davide Iacopini, Carola Stagnaro, Franco Castellano, Giulia Arena, Bianca Panconi, Elena Sophia Senise, Alessandro Cremona, Kaspar Capparoni, Grazia Gagliardi, Mia Eustacchio, Francesco Ferdinandi, Marco Brandizi, Luigi Di Fiore, Federico Calistri, Costanza è in onda dal 30 marzo per 4 serate su Rai1.

