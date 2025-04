Inter-news.it - Carlos Augusto in Inter-Cagliari si conferma nuovo pilastro

Leggi su Inter-news.it

ha visto tra i suoi protagonisti anche. Il brasiliano sulla sinistra ha coperto tutta la fascia, sia da braccetto che da esterno.CRESCITA COSTANTE – Come per Arnautovic, il 2025 sta portando all’una nuova versione di. Un giocatore in costante crescita, che si è dimostrato un titolare aggiunto capace di reggere anche sul palcoscenico di più alto livello. Anzi, di fare la differenza. E la sua prestazione infornisce un’ulteriore.DIFENSORE? NON SOLO – Il brasiliano è partito titolare come difensore di sinistra, sostituendo Bastoni e lasciando la fascia a Dimarco. La sua heatmap presa da Sofascore però fa capire come il suo ruolo non si sia limitato a questo:si è visto ovunque a sinistra. In primo luogo perché da braccetto ha approfittato della posizione più arretrata per leggere gli spazi lasciati dagli avversari e inserirsi coi tagli, scambiandosi di posizione con un Dimarco ancora in gestione dal punto di vista fisico, e quindi più propenso alla regia che all’attacco della fascia.