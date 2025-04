Verissimo Francesca Tocca racconta della fine della sua storia d amore con Raimondo Todaro

Verissimo nella puntata di oggi, domenica 13 aprile, Francesca Tocca ha raccontato della fine del matrimonio con Raimondo Todaro e del suo ritorno nella scuola di Amici come professionista. Comingsoon.it - Verissimo, Francesca Tocca racconta della fine della sua storia d'amore con Raimondo Todaro Leggi su Comingsoon.it Ospite anella puntata di oggi, domenica 13 aprile,hatodel matrimonio cone del suo ritorno nella scuola di Amici come professionista.

