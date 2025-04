MotoGp Marc Marquez vince il Gp del Qatar davanti a Vinales e Bagnaia

Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, torna al successo, trionfando nel Gran Premio del Qatar, sul circuito di Lusail. L'otto volte iridato consolida così il suo primato nel campionato. Podio e sorpasso vincente Sul podio odierno si piazzano Maverick Vinales (Ktm Tech3), al secondo posto, e Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), al terzo posto dopo la partenza dall'undicesima casella. Approfittando di un lungo di Vinales, Marquez ha messo a segno il sorpasso vincente alla curva sei a sette giri dal termine della corsa. Classifica finale Quarto posto per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), in testa dopo la partenza: quinto, invece, Johann Zarco (Honda). Nell'ordine, la top ten è composta da Fermin Aldeguer, Alex Marquez, Fabio Quartararo, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi: seguono Luca Martini ed Enea Bastianini, rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Agi.it - MotoGp, Marc Marquez vince il Gp del Qatar davanti a Vinales e Bagnaia Leggi su Agi.it AGI - Dopo lo zero di Austin,, in sella alla Ducati Lenovo, torna al successo, trionfando nel Gran Premio del, sul circuito di Lusail. L'otto volte iridato consolida così il suo primato nel campionato. Podio e sorpassonte Sul podio odierno si piazzano Maverick(Ktm Tech3), al secondo posto, e Francesco(Ducati Lenovo), al terzo posto dopo la partenza dall'undicesima casella. Approfittando di un lungo diha messo a segno il sorpassonte alla curva sei a sette giri dal termine della corsa. Classifica finale Quarto posto per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), in testa dopo la partenza: quinto, invece, Johann Zarco (Honda). Nell'ordine, la top ten è composta da Fermin Aldeguer, Alex, Fabio Quartararo, Pedro Acosta eo Bezzecchi: seguono Luca Martini ed Enea Bastianini, rispettivamente undicesimo e dodicesimo.

Ne parlano su altre fonti MotoGP: Marc Marquez davanti a tutti nella FP2 del weekend di stanza in Qatar. MotoGp, Marc Marquez vince il Gp del Qatar davanti a Vinales e Bagnaia. MotoGp: Marc Marquez vince in Qatar, terzo Bagnaia. Secondo posto per Vinales con la Ktm. LIVE MotoGP Qatar, la gara di oggi in diretta: Vinales primo. Morbidelli perde due posizioni. MotoGp, in Qatar Marc Marquez torna a imporre la sua legge. Secondo Vinales, podio per Bagnaia. Pecco Bagnaia, una grande rimonta per salire sul podio del Gran Premio del Qatar vinto da Marc Marquez.

