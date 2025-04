Inter rivoluzione in difesa il primo colpo dal Chelsea

Inter si sta già guardando al futuro. I dirigenti in viale della Liberazione sono molto attivi per andare a completare la rosa. Le indicazioni date da Oaktree sono state sin da subito molto chiare: nel prossimo biennio si dovrà ringiovanire la rosa. I rinnovi di Acerbi e de Vrij sono possibili (almeno uno), ma la società ha bisogno di portare sin da subito dei sostituti di livello e a questo punto non possiamo escludere che si possa guardare con molta attenzione in casa Chelsea.Inter: rivoluzione in difesa, il primo colpo dal Chelsea (Ansa) – calciomercato.itSecondo quanto riferito da fichajes.net, il Chelsea darà vita ad una sorta di rivoluzione importante nel prossimo calciomercato e c’è un calciatore che è destinato a partire nonostante i soldi spesi per acquistarlo. Calciomercato.it - Inter: rivoluzione in difesa, il primo colpo dal Chelsea Leggi su Calciomercato.it I nerazzurri pensano a come andare a rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Non è da escludere un tentativo con i londinesiNonostante la stagione sia ancora nel suo clou, in casasi sta già guardando al futuro. I dirigenti in viale della Liberazione sono molto attivi per andare a completare la rosa. Le indicazioni date da Oaktree sono state sin da subito molto chiare: nel prossimo biennio si dovrà ringiovanire la rosa. I rinnovi di Acerbi e de Vrij sono possibili (almeno uno), ma la società ha bisogno di portare sin da subito dei sostituti di livello e a questo punto non possiamo escludere che si possa guardare con molta attenzione in casain, ildal(Ansa) – calciomercato.itSecondo quanto riferito da fichajes.net, ildarà vita ad una sorta diimportante nel prossimo calciomercato e c’è un calciatore che è destinato a partire nonostante i soldi spesi per acquistarlo.

Potrebbe interessarti anche:

Inter - rivoluzione in difesa : i 5 nomi che piacciono a Marotta

Inter - rivoluzione in difesa : e l’annuncio di Marotta spiazza tutti

Bayern Monaco Inter - problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta i quarti di Champions? Gli aggiornamenti

Ne parlano su altre fonti Inter: rivoluzione in difesa, il primo colpo dal Chelsea. Inter, rivoluzione in difesa: i 5 nomi che piacciono a Marotta. Rivoluzione Inter, un’estate da 100 milioni: tutti i nomi sul piatto. Preview Milan-Inter - Inzaghi ancora in emergenza: turnover ragionato. Feyenoord-Inter, le formazioni ufficiali: nel crocevia stagionale, mezza rivoluzione per Inzaghi. Il Mattino - Rivoluzione Conte: con la Lazio uno tra Neres e Politano può riposare, cambia anche la difesa.

Si apprende da calcioblog.it: Inter, svolta per il mercato in difesa: c’è un nuovo nome in cima alla lista di Ausilio, ma c’è un problema inatteso - L’Inter ha un chiaro favorito per rinforzare la difesa, ma un ostacolo imprevisto potrebbe cambiare i piani. L’Inter sta pensando di operare una mini rivoluzione nel corso del mercato estivo che proba ...

informazione.it riferisce: Inter, rivoluzione in difesa: e l’annuncio di Marotta spiazza tutti - In casa Inter è pronta la rivoluzione in difesa: ora cambia tutto, arriva anche l’annuncio di Marotta che spiazza L’Inter sta vivendo un momento molto positivo in campionato, con una ...

Lo riporta spaziointer.it: Klopp al Real Madrid: il primo affare sarà con l’Inter - Jurgen Klopp è la scelta a sorpresa per il Real Madrid e il primo colpo potrebbe essere proprio dall’Inter. Sarà un percorso di rivoluzione quello che spingerà il club dei Blancos a scegliere la nuova ...