Vlahovic Juve l’attaccante divide i tifosi e non solo Sorrentino sicuro I gol li ha sempre fatti è un grande attaccante Magari nell’ultimo periodo…

Intervenuto in esclusiva a Juventusnews24, l'ex portiere Sorrentino ha affrontato molti temi tra cui il rendimento dell'attaccante bianconero Dusan Vlahovic.

PAROLE – «Vlahovic è un patrimonio della società. Vlahovic ha dimostrato negli anni che se messo in condizione i gol gli ha sempre fatti. Poi può sempre capitare un'annata particolare, ci può stare! Parliamo sempre di un grande attaccante, Magari nell'ultimo periodo aveva perso un po' di fiducia».

