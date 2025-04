Ilrestodelcarlino.it - Cosa ci sarà oltre il Passante

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La lettera che il sindaco Matteo Lepore ha spedito pochi giorni fa al ministro Salvini sulè solo l'ultimo tentativo di fare uscire dall'angolo un'opera finita nel dimenticatoio della politica nazionale. Quello a cui stiamo assistendo in questi mesi, infatti, è il triste epilogo di un progetto nato male - dopo l'addio da parte degli enti locali al più sensatoNord, a sua volta 'ostaggio' di un decennio di balletti e retromarce istituzionali e politiche - e gestito peggio. Vittima anche, suo malgrado, di congiunzioni difficilmente pronosticabili (dal governo gialloverde alla pandemia per Covid-19, fino all'inflazione delle materie prime che ne è seguita) quando nella primavera del 2015 l'allora premier Matteo Renzi firmò il via libera all'allargamento in sede di tangenziale e A14 Beninteso, non ci sarebbe da stupirsi se alla fine i 3 miliardi necessari saltassero fuori.