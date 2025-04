Livorno il capitano Andrea Luci annuncia il ritiro La promozione il modo migliore per lasciare ho raggiunto il mio obiettivo

Andrea Luci dice basta. Il centrocampista, che già nell'aprile 2023 scalzò. Livornotoday.it - Livorno, il capitano Andrea Luci annuncia il ritiro: "La promozione il modo migliore per lasciare, ho raggiunto il mio obiettivo" Leggi su Livornotoday.it Una vita con la maglia amaranto, indossata per la prima volta il 15 agosto del 2010 nella partita di Coppa Italia contro la Cremonese e poi, eccezion fatta per la parentesi del 2020/2021, mai più lasciata. Adesso, però,dice basta. Il centrocampista, che già nell'aprile 2023 scalzò.

