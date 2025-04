Il Sassuolo ritorna alla serie A dopo un anno assente

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-13 19:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione:Sono tornati. LuiAscendaA. Tornano unla loro discesa l’scorso. Il pareggio Spezia (2-2 a Mantova) gli consente a cinque giorni dfine. Il team di “Neroverde” si è affermato come il dominio assoluto della stagione nellaB.La squadra di Fabio Grosso Ha raggiunto la seconda promozione della sua storiaA. La prima è stata quella della stagione 2012/13. Ora, I 75 punti in 33 partite giocate sono un record per la squadra italiana a questo punto nella stagione dellaB. E mancano ancora cinque giorni.Il, che ha mantenuto Giocatori di primo livello come Domenico Berardi o Armand Laurienté, È stata la migliore squadra del secondo italiano in modo chiaro: al momento del percorso ottengono 9 punti al secondo, El Pisa, e in 16 punti al terzo, la Spezia.