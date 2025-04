Torino Vanoli ampquotIl doppio tocco su calcio d039angolo mi mancava Non meritavamo di perdereampquot

Torino che cade in casa del Como. I granata perdono 1-0 a causa del goal di Douvikas e recriminano per a rete annullata. Leggi su Calciomercato.com Sconfitta amara per ilche cade in casa del Como. I granata perdono 1-0 a causa del goal di Douvikas e recriminano per a rete annullata.

Secondo calciomercato.com: Torino, Vanoli: "Il doppio tocco su calcio d'angolo mi mancava. Non meritavamo di perdere" - Sconfitta amara per il Torino che cade in casa del Como. I granata perdono 1-0 a causa del goal di Douvikas e recriminano per a rete annullata a Ilic nel finale..

Scrive gianlucadimarzio.com: Torino, Vanoli: “La fiducia rimane, questa è l’asticella per l’anno prossimo” - Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino Paolo Vanoli dopo la sconfitta contro il Como allo stadio Sinigaglia ...

Nota di tuttosport.com: Torino, è il turno di Ilic: con il Como per lui vale doppio, adesso o mai più - TORINO - Domenica a Como tocca a lui: senza Ricci squalificato, Ilic scenderà in campo dal primo minuto per dimostrare di essere ancora un giocatore utile al Toro. Il serbo, infatti, è un ...