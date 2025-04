Mare Fuori 5 Sesta Puntata La Mamma Di Rosa È Ancora Viva

Mare Fuori 5, Sesta Puntata: Rosa apprende che la tomba di sua madre è vuota. Sembra essere sempre più chiaro che in realtà Maria è Ancora Viva!

Mare Fuori 5 prosegue e, nel corso del sesto appuntamento, al centro dell'attenzione ci sarà la concretizzazione di una verità che Rosa aveva iniziato da poco a sospettare. Infatti la Ricci avrà la conferma che sua Mamma Maria è Ancora Viva, cosa che fino a poco fa non poteva nemmeno immaginare. Spazio poi anche a Tommaso e agli altri protagonisti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.

Mare Fuori 5: dove eravamo rimasti?

Micciarella deve affrontare il suo passato, anche se cerca di mettere in pratica gli insegnamenti di Valenti. Tra i detenuti del Nord la situazione precipita e il piano di Cardiotrap viene messo seriamente a rischio.

