Scoppia bombola di gas c è un ferito grave ustioni su tutto il corpo

È quanto accaduto a Pignataro Maggiore in via Partignano al civico 29 verso le 18 dove una fuga di gas da una bombola Gpl in situata in un monolocale al pian terreno ha generato una esplosione. Nello scoppio è stato coinvolto una persona ferita.

