Terremoto in Myanmar celebrazioni del Thingyan tra devastazione e speranza

Migliaia di birmani hanno celebrato oggi l'inizio della festa dell'acqua, in mezzo alla devastazione causata dal Terremoto di fine marzo, che ha ucciso più di 3.600 persone. Il capodanno birmano, il Thingyan, è caratterizzato dai suoi rituali di spruzzi d'acqua che simboleggiano la purificazione e il rinnovamento. Ma a Mandalay, come a Sagaing, nel centro del Paese, devastato dal Terremoto di magnitudo 7,7 del 28 marzo, l'atmosfera non è stata festosa. Due settimane dopo il disastro, centinaia di birmani dormono ancora nelle tende vicino agli edifici crollati, alle sale da tè in rovina e agli hotel distrutti. Molti non hanno latrine funzionanti oppure devono aspettare il proprio turno per avere accesso all'acqua potabile. Temono anche per le loro abitazioni di fortuna a causa delle forti piogge previste dai meteorologi.

