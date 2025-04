Internews24.com - Inter Bayern Monaco, il punto sugli infortunati: le ultime su Dumfries e Zielinski

di Redazione, i nerazzurri si proiettano al match di ritorno contro i bavaresi: ilDopo aver concluso la partita di campionato contro il Cagliari, l’si sta preparando per l’importante sfida eliminatoria contro il. Il percorso verso l’incontro è stato ottimale: i nerazzurri hanno vinto 3-1 contro la squadra di Davide Nicola, facendo un ulteriore passo verso il sogno Scudetto, e ora si apprestano a sfidare ilnel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League.Se l’può beneficiare del vantaggio per 2-1 ottenuto nella partita di andata adi Baviera, resta da vedere anche come stanno gli. Per quanto riguarda ilindisponibili, secondo quanto riportato da Simone Togna, si discute l’eventuale disponibilità diper la partita di San Siro.