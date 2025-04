Puntomagazine.it - Napoli, Centro Storico: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia

Proseguono i servizi straordinari predispostiQuestura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nella pomeriggio di ieri, ladi Stato ha tratto in arresto un 28enne napoletano con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in largo San Giovanni Maggiore, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa da uno zainetto e l’ha ceduta ad una persona.I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di una busta di hashish del peso complessivo di circa 12 grammi , una busta contenente circa 5 grammi di marijuana e 505 euro, suddivisi in banconote di vario taglio mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di una bustina di hashish appena acquistata del peso di circa 2 grammi.