Justcalcio.com - Quiz! Puoi nominare ogni giocatore per aver segnato oltre 30 gol in uno dei primi cinque campionati europei dal 2010?

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Trovare unin grado di distruggere regolarmente il retro della rete rimane una delle maggiori sfide del calcio.I grandi moderni sono difficili da trovare e anche quando ne trovi uno, potrebbe costarti nella regione di £ 100-200 milioni. Controlla i libri pronti!In QuattrofourtwoL’ultimo, vogliamo che tu nominassiche abbia30 gol in uno deidal. Riesci a ricordare tutti i bagsmen elencati? Scopriamo!Ti potrebbe piacereSarà difficile, poiché vogliamo che tu nomina il 25 giocatori che lo hanno fatto in under sei minuti.Lottando con quel nome sfuggente?Non preoccuparti,accedere a Kwizly e ti forniranno un suggerimento utile!Ricorda di twittare i tuoi punteggi a @fourfourtwo e condividi questocon i tuoi compagni per i diritti di vantarsi definitivi.