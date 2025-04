Carrara tentato suicidio a scuola salvata in extremis una studentessa vittima di bullismo

scuola della provincia di Massa Carrara per il tentativo di suicidio di una ragazza, alunna di un istituto superiore, vittima di ripetuti episodi di bullismo . La giovane, minorenne, avrebbe provato a gettarsi dalla finestra del terzo piano della scuola per farla finita. Il gesto estremo della studentessa, che si stava arrampicando sul davanzale per scavalcare la finestra. Feedpress.me - Carrara, tentato suicidio a scuola: salvata in extremis una studentessa vittima di bullismo Leggi su Feedpress.me Momenti di paura giorni fa in unadella provincia di Massaper il tentativo didi una ragazza, alunna di un istituto superiore,di ripetuti episodi di. La giovane, minorenne, avrebbe provato a gettarsi dalla finestra del terzo piano dellaper farla finita. Il gesto estremo della, che si stava arrampicando sul davanzale per scavalcare la finestra.

Potrebbe interessarti anche:

La tragedia del fratello di Jovanotti : prima il tentato suicidio - adesso non si parlano più

Massa Carrara - marito e moglie morti in casa : ipotesi omicidio-suicidio

Ucraina - la storia del soldato di Kim : la cattura - il tentato suicidio e la tv

Ne parlano su altre fonti Massa Carrara, giovane tenta suicidio a scuola. Salvata dalla compagna, l'ombra del bullismo. Massa Carrara, ragazzina perseguitata dai bulli tenta il suicidio a scuola. Carrara, tentato suicidio a scuola: salvata in extremis una studentessa vittima di bullismo. Bullismo, a Massa-Carrara studentessa tenta il suicidio a scuola: soccorsa da compagna e professore. Ragazzina tenta il suicidio in classe scavalcando una finestra: la compagna se ne accorge, la blocca e urla pe. Si getta dal Ponte di Ferro ma si salva: tragedia sfiorata a Carrara.

Si apprende da msn.com: Carrara, tentato suicidio a scuola: salvata in extremis una studentessa vittima di bullismo - Momenti di paura giorni fa in una scuola della provincia di Massa Carrara per il tentativo di suicidio di una ragazza, alunna di un istituto superiore, vittima di ripetuti episodi di bullismo. La giov ...

ansa.it riferisce: Tenta il suicidio a scuola, salvata da una compagna e da un professore, l'ombra del bullismo - Una ragazzina avrebbe tentato il suicidio mentre era a scuola, provando a scavalcare il davanzale di una delle finestre della sua classe, venendo salvata da una compagna e poi da un professore. E' ...

Come scrive msn.com: Massa Carrara, giovane tenta suicidio a scuola. Salvata dalla compagna, l’ombra del bullismo - Stava per gettarsi da una finestra al terzo piano, ma l'intervento di un'altra giovane ha evitato il peggio L'articolo Massa Carrara, giovane tenta suicidio a scuola. Salvata dalla compagna, l’ombra d ...