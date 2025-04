Atalanta che mazzata rottura del crociato per Kolasinac e stagione finita

rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro: la peggiore delle diagnosi per Sead Kolasinac. Un’altra tegola per l’Atalanta, che perde uno dei suoi migliori giocatori per la fine di questa stagione e verosimilmente anche per l’inizio della prossima.Il bosniaco ha effettuato la risonanza magnetica nella serata di domenica 13 aprile: non era inizialmente prevista, visto che il numero 23 era uscito sulle sue gambe dallo stadio e filtrava particolare ottimismo sulle sue condizioni, tanto che anche lo stesso Gasperini aveva ammesso che “non sembra nulla di grave”.Il piano iniziale sarebbe stato quello di aspettare martedì e valutare le condizioni, ma nel tardo pomeriggio il ginocchio ha iniziato a gonfiarsi e Kolasinac ha iniziato ad accusare più dolore. Bergamonews.it - Atalanta, che mazzata: rottura del crociato per Kolasinac e stagione finita Leggi su Bergamonews.it Bergamo.del legamentoanteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro: la peggiore delle diagnosi per Sead. Un’altra tegola per l’, che perde uno dei suoi migliori giocatori per la fine di questae verosimilmente anche per l’inizio della prossima.Il bosniaco ha effettuato la risonanza magnetica nella serata di domenica 13 aprile: non era inizialmente prevista, visto che il numero 23 era uscito sulle sue gambe dallo stadio e filtrava particolare ottimismo sulle sue condizioni, tanto che anche lo stesso Gasperini aveva ammesso che “non sembra nulla di grave”.Il piano iniziale sarebbe stato quello di aspettare martedì e valutare le condizioni, ma nel tardo pomeriggio il ginocchio ha iniziato a gonfiarsi eha iniziato ad accusare più dolore.

