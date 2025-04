MotoGp Marc Marquez vince il Gran premio del Qatar Vinales secondo grande rimonta di Bagnaia per il podio

Marc Marquez ha vinto il Gran premio del Qatar, quarta prova della MotoGp 2025. Lo spagnolo della Ducati, vincitore della mini-gara del sabato, centra la doppietta con il giro record dopo aver piazzato il sorpasso decisivo, su Maverick Vinales (KTM) al 16esimo dei 22 giri previsti.In terza.

