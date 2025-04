Gp in Bahrain Piastri davanti a Russell e Norris Ferrari fuori dal podio

Piastri, su McLaren, ha vinto il Gp del Bahrain, quarta prova del Mondiale di Formula 1 . Sul podio col pilota australiano salgono George Russell con la Mercedes e Lando Norris, con la seconda McLaren. Quarto e quinto posto per le Ferrari con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto. Feedpress.me - Gp in Bahrain, Piastri davanti a Russell e Norris. Ferrari fuori dal podio Leggi su Feedpress.me Oscar, su McLaren, ha vinto il Gp del, quarta prova del Mondiale di Formula 1 . Sulcol pilota australiano salgono Georgecon la Mercedes e Lando, con la seconda McLaren. Quarto e quinto posto per lecon Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto.

