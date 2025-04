Travolto da un’auto mentre taglia l’erba, muore 58enne a Fucecchio.

Leggi su Corrieretoscano.it

– È statodavaintorno alla sua casa. È morto ilAlessandro Talini, sposato e padre di due figli, investito ieri (12 aprile) sulla via Pisana a.Secondo le ricostruzioni la 53enne alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo finendo contro l’uomo, che è apparso fin da subito in gravi condizioni.Per lui è scattato il codice rosso: ilè stato trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso Pegaso. Ma non c’è stato niente da fare: è deceduto in ospedale per le ferite riportate. Anche la donna, ferita, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.L’uomo era dipendente di un calzaturificio di. Lascia la moglie e due figli. Sono in corso le indagini condotte dalla polizia municipale.