Politica e mondo del istruzione in lutto è morta Maria Fedele moglie del ex presidente del Senato Grasso

morta a Roma all'età di 78 anni, dove viveva con il marito, la professoressa Maria Fedele, moglie dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso . "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Fedele - afferma in una nota il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Donna e docente appassionata, la sua vita è stata dedicata non solo alla didattica, ma anche contraddistinta dal.

