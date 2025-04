Rompipallone.it - Svolta Molina: firma con la big italiana

Il difensore argentino sembra essere destinato a lasciare l’Atletico Madrid la prossima stagione. E una squadralo ha messo nel mirinoNahuelpotrebbe a sorpresa tornare in Serie A nel prossimo calciomercato estivo. Secondo le informazioni di Konur, l’Atletico Madrid avrebbe individuato il sostituto dell’argentino e a questo punto non è da escludere la possibilità di una nuova esperienza nel campionato italiano. Da tempo si è parlato di lui in chiave di Juventus e Milan, ma un’altra big potrebbe provarci per piazzare un colpo simile nei prossimi mesi. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere la fine del campionato per capire meglio cosa potrà succedere.Di certo il suo ciclo all’Atletico Madrid sembra essere finito. I Colchoneros avrebbero individuato in Doué il suo sostituto e quindi, in caso di una proposta importante, perl’addio è davvero vicino.