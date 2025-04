Sassuolo promosso in Serie A decisivo pareggio per 2 2 dello Spezia

Sassuolo torna in Serie A dopo un solo anno in purgatorio. Gli emiliani raggiungono la matematica certezza della promozione grazie al pareggio per 2-2 dello Spezia a Mantova, con i liguri che si fanno raggiungere da un gol al 94'. In classifica i neroverdi comandano la Serie B con 75 punti, 9 . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Iltorna inA dopo un solo anno in purgatorio. Gli emiliani raggiungono la matematica certezza della promozione grazie alper 2-2a Mantova, con i liguri che si fanno raggiungere da un gol al 94'. In classifica i neroverdi comandano laB con 75 punti, 9 .

Potrebbe interessarti anche:

Serie B - festa Sassuolo : è promosso in A

Sassuolo promosso in Serie A domenica 6 marzo se… : cosa serve per l’aritmetica - le combinazioni

Ufficiale : il Sassuolo è promosso in Serie A

Ne parlano su altre fonti Il Sassuolo è già in Serie A con 5 giornate d'anticipo. Lo Spezia fa 2-2 e parte la festa. Capolavoro Fabio Grosso: il Sassuolo torna in Serie A con 5 giornate d’anticipo. Sassuolo promosso in Serie A, decisivo pareggio per 2-2 dello Spezia. Serie B, arriva il primo verdetto ufficiale: il Sassuolo è promosso in A. Sassuolo promosso in Serie A, decisivo pareggio per 2-2 dello Spezia. UFFICIALE - Sassuolo promosso in Serie A! Mantova-Spezia dà l'ufficialità.

ilpost.it riferisce: Il Sassuolo è stato promosso in Serie A - Domenica pomeriggio il Sassuolo ha ottenuto l’aritmetica certezza che sarà promosso nella prossima Serie A maschile di calcio, grazie al pareggio dello Spezia contro il Mantova per 2-2. Dopo aver vint ...

Segnala msn.com: Sassuolo in Serie A, ora è ufficiale. Decisivo il pareggio tra Mantova e Spezia - Il Sassuolo è matematicamente promosso in Serie A, dopo il pareggio per 2-2 dello Spezia sul campo del Mantova (per i padroni di casa 2 gol di Maggioni, per i liguri a segno Aurelio e ...

Lo riporta msn.com: Sassuolo promosso in serie A. I segreti della squadra di Fabio Grosso, dallo psicologo alla dieta - Un dolce ritorno al futuro. Piacevole ma immediato, senza perdere tempo. Perché il Sassuolo in Serie B ha corso troppo veloce, quasi avesse fretta, centrando la promozione in serie A cinque giornate p ...