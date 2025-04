De Grandis convinto Napoli le vincerà tutte Inter può perdere lo scudetto

La corsasi fa sempre più serrata e, secondo Stefano De, giornalista e opinionista di Sky Sport, sarà un finale al cardiopalma, con un verdetto che arriverà soltanto all’ultima giornata.FINO ALLA FINE – La sua visione è chiara: ilè favorito, anche se parte da una posizione di svantaggio in classifica, perché – secondo lui – avrà la forza e la continuità per vincerele partite da qui alla fine del campionato. Di contro, l’, pur avanti di tre punti, potrebbe pagare a caro prezzo i tanti impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League. Denon ha dubbi sull’andamento delle ultime giornate, e ai microfoni di Sky Sport ha spiegato con fermezza il suo punto di vista: «Questo campionato si deciderà all’ultima giornata di Serie A, perché sonoche ilfarà bottino pieno da qui fino alla fine del campionato.

