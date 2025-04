Como Torino 1 0 il tabellino

tabellino Como-Torino 1-0 MARCATORI: 38` Douvikas (C) Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno (89` Valle); Caqueret (71` Ser. Leggi su Calciomercato.com 1-0 MARCATORI: 38` Douvikas (C)(4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno (89` Valle); Caqueret (71` Ser.

Potrebbe interessarti anche:

Risultati Serie A : il Venezia agguanta il Como nel recupero - pazzo 2-2 tra Parma e Torino. Cosa è successo nelle sfide del pomeriggio

Como Torino LIVE 0-0 : tutto pronto per il calcio d’inizio

Como-Torino : dove vederla - orario e probabili formazioni

Ne parlano su altre fonti Serie A - Como-Torino 1-0, venti minuti al termine. Serie A, Como-Torino 1-0. Como-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE. Como - Torino: diretta live Serie A Calcio 13/04/2025. Al Como basta Douvikas: 1-0 al Torino, che recrimina per un gol annullato a Ilic al 92'. Como-Torino risultato 1-0 gol di Douvikas.

Come scrive sport.sky.it: Como-Torino 1-0 LIVE, il risultato in diretta - Il Como ha vinto l’ultimo match casalingo contro il Torino in Serie A: 1-0 il 24 maggio 2003 con gol di Mirko Benin; i lariani hanno registrato due clean sheet nelle ultime tre gare al Sinigaglia ...

Lo riporta sport.virgilio.it: Pagelle di Como-Torino 1-0: Douvikas vale la salvezza. Vojvoda rimpianto granata, Biraghi tradisce - Serie A, Como-Torino 1-0 le pagelle del match della 32a giornata: decide Douvikas. Vojvoda e un centrocampo stellare trascinano Fabregas verso la salvezza.

Secondo calciomercato.com: Como-Torino 1-0: il tabellino - TABELLINO COMO-TORINO 1-0 MARCATORI: 38` Douvikas (C) COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno (89` Valle); Caqueret (71` Sergi Roberto, 83` Nico.