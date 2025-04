Pagelle Como Torino 1 0 voti e tabellino Fabregas certifica la salvezza

Leggi su Sportface.it

Scattodele iltorna a perdere dopo una buona serie positiva nelle ultime settimane. Grazie a un gol di Douvikas siglato nel primo tempo i lariani vincono 1-0 nel match della domenica pomeriggio della trentaduesima giornata di Serie A e salgono così a quota 36 punti in classifica, 12 in più rispetto alla terzultima e a sei giornate dal termine vuol dire aver di fatto raggiunto l’obiettivo con largo anticipo, rimane ancorata a quota 40 la formazione piemontese, beffata nel finale dal Var quando sembrava aver raggiunto il pareggio in pieno recupero.IL RACCONTO DEL MATCHPrimo tempo equilibrato e sono gli ospiti a provarci per primi grazie a Linetty che colpisce male di testa dopo una gran giocata di Adams. Al 25? Milinkovic-Savic si sporca i guantoni respingendo la conclusione di Diao, il serbo è di nuovo chiamato in causa alla mezzora, quando sulla punizione di Da Cunha serve tutta la sua stazza per arrivarci.