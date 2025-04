Juventusnews24.com - Yildiz indica la via: «Dobbiamo continuare così fino alla fine. Tudor? Ha portato buona energia. Ecco il nostro obiettivo»

di Redazione JuventusNews24la via dopo la vittoria della Juve contro il Lecce: tutte le dichiarazioni del talento bianconeroKenanha parlato a SportMediaset dopo la vittoria della Juve contro il Lecce.PAROLE – «Una partita e una vittoria importante, come tutte le partite e tutte le vittorie lo sono. Orasolo. Gol? La squadra aiuta, io sono felice di questo. Il passaggio che mi ha fatto Dusan non era semplice, ma siamo una bella squadra».SU VLAHOVIC – «E’ un grandissimo giocatore e lo sappiamo tutti. Sono grato di averlo nella mia squadra».– «E’ bello averlo qui, ha».– «Noi continuiamo solo a lavorare, con l’di raggiungere la miglior posizione possibile».Leggi su Juventusnews24.