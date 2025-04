Calciomercato.it - Nuovo tecnico della Roma, Ghisolfi dà un indizio

Leggi su Calciomercato.it

Il direttore sportivo giallorosso parla prima del derby e svela quale deve essere una caratteristica del prossimo allenatoreFlorent, direttore sportivo, ha parlato prima del derby a ‘Dazn’, soffermandosi in maniera importante sul futurosocietà giallorossa.dà un(LaPresse) – Calciomercato.itSi è parlato del ruolo di Ranieri e del futuro allenatore del club capitolino: “Claudio sta facendo un ottimo percorso. Sarà un consigliere, una figura importante. Saremo insieme per lavorare”. Sul profilo che dovrà avere ilallenatore,dice: “Cerchiamo un allenatore che abbia la stessa passione per il nostro progetto, un progetto grande, cerchiamo qualcuno che avrà questa vibrazione per lae che sia allineato con noi, con Claudio e con la proprietà.