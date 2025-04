Nonsolo.tv - Lady Gaga apre il Coachella con uno show ai limiti del “rituale satanico” (ma il web sta con lei)

Leggi su Nonsolo.tv

infiamma l’apertura delcon unotra il visionario e l’inquietante (ma che è piaciuto molto ai fan)., in genere, è un’artista le cui “opere” (in primo luogo pensiamo ai suoi video musicali, a partire da quello del suo ultimo fortunato singolo, Abracadabra) hanno qualcosa di inquietante: sembrano pieni di riferimenti più o meno occulti, ma magari è colpa dei nostri occhi un po’ provinciali e ingenuotti.D’altra parteè l’erede conclamata di Madonna e i nostri occhi un po’ provinciali e ingenuotti vedevano blasfemie assortite anche nelle canzoni e nei video (ma anche nel nome d’arte, volendo) di Veronica Ciccone.Ma stavolta non sono i nostri occhi un po’ provinciali e ingenuotti a vedere qualcosa di occulto – è il tabloid britannico MailOnline a titolare parlando di “” in relazione allodi apertura diall’edizione di quest’anno del(in un titolo parecchio clickbait, ché in fondo alla fine è un post che celebra l’artista italo-americana):’s ‘unsettling’performance with ‘satanic rituals’ has fans all saying the same thing after watching pop star’s opera-themed setal: per i fan uno dei migliori spettacoli di sempre – VIDEOVenerdì sera, in California, ha preso via il noto festival musicaleValley Music and Arts Festivalcon la performance di(Stefani Joanne Angelina Germanotta) – una performance che ha scatenato polemiche per la lunga attese dei fan senza acqua né cibo ma anche per la performance in sé, tra incubo e arte, tra scenari oscuri e simbologie inquietanti.