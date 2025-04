MotoGP Marc Marquez Aver disputato un week end perfetto è stato importante dopo l’errore di Austin

Marc Marquez ha completato il percorso netto in Qatar, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. dopo Aver conquistato la pole-position e la Sprint Race, il “93” ha posto il proprio sigillo a Lusail nella gara domenicale, ponendo il punto esclamativo sul suo week end. Sono sette affermazioni su otto finora, ricordando la caduta di Austin.Un incedere esaltante per Marc che gli ha permesso di precedere al traguardo il connazionale MAverick Vinales (KTM) e Francesco Bagnaia, sull’altra Ducati ufficiale, che si è prodotto in una rimonta dall’undicesima casella, dopo la caduta nel time-attack del sabato che è andato a complicare il suo percorso nel fine-settimana.“Dovevo gestire l’anteriore e nella prima parte ho avuto questo approccio. Ho visto che Morbidelli andare via, ma pensavo che non avrebbe potuto concludere con quel ritmo. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Aver disputato un week end perfetto è stato importante dopo l’errore di Austin” Leggi su Oasport.it Lo spagnoloha completato il percorso netto in Qatar, tappa del Mondiale 2025 diconquila pole-position e la Sprint Race, il “93” ha posto il proprio sigillo a Lusail nella gara domenicale, ponendo il punto esclamativo sul suoend. Sono sette affermazioni su otto finora, ricordando la caduta di.Un incedere esaltante perche gli ha permesso di precedere al traguardo il connazionale Mick Vinales (KTM) e Francesco Bagnaia, sull’altra Ducati ufficiale, che si è prodotto in una rimonta dall’undicesima casella,la caduta nel time-attack del sabato che è andato a complicare il suo percorso nel fine-settimana.“Dovevo gestire l’anteriore e nella prima parte ho avuto questo approccio. Ho visto che Morbidelli andare via, ma pensavo che non avrebbe potuto concludere con quel ritmo.

