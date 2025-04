Serie A 32 turno Como Torino 1 0

Como, che al 'Sinigaglia' supera 1-0 il Torino. I lariani salgono a 36 punti, in una posizione di classifica abbastanza tranquilla. Granata fermi a quota 40. Toro pericoloso con Linetty che non trova la porta. Poi Como. MilinkovicSavic si oppone a Diao e Da Cunha,ma si inchina al colpo di testa di Douvikas su cross di Vojvoda (38'). Il portiere granata para poi su Moreno. Ripresa. Ospiti insidiosi con Adams, replica Como di Ikoné. Butez respinge su Elmas due volte e su Gineitis. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 20.10 Seconda vittoria di fila del, che al 'Sinigaglia' supera 1-0 il. I lariani salgono a 36 punti, in una posizione di classifica abbastanza tranquilla. Granata fermi a quota 40. Toro pericoloso con Linetty che non trova la porta. Poi. MilinkovicSavic si oppone a Diao e Da Cunha,ma si inchina al colpo di testa di Douvikas su cross di Vojvoda (38'). Il portiere granata para poi su Moreno. Ripresa. Ospiti insidiosi con Adams, replicadi Ikoné. Butez respinge su Elmas due volte e su Gineitis.

Serie A,32° turno: Atalanta-Bologna 2-0 - Gran 1° tempo della Dea, trascinata da un super Retegui: sua la rete da vero bomber al 3' su perfetto assist di Bellanova, sua la caparbia giocata sulla fascia e lo splendido cross per il raddoppio di ...

