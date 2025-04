Scommesse Serie A Gatti e Pinsoglio le due eccezioni dell’inchiesta il ruolo del difensore della Juve nel caso Tutti i dettagli

JuventusNews24Scommesse Serie A, Gatti e Pinsoglio le due eccezioni dell’inchiesta: Tutti i dettagli sui due bianconeri coinvoltiSi riapre il caso Scommesse in Serie A con nuovi indagati e posizioni dei calciatori da comprendere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gatti e Pinsoglio sono gli unici citati perché “considerati non un buon acquisto” in quanto hanno giocato somme esigue. I due calciatori della Juve, avendo scommesso poco, non erano considerati buoni clienti. Il nome del difensore bianconero è nelle carte in quanto amico-“finanziatore” di Fagioli. Gatti ha effettuato per lui bonifici alla gioielleria Elysium di 40mila euro.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Scommesse Serie A, Gatti e Pinsoglio le due eccezioni dell’inchiesta: il ruolo del difensore della Juve nel caso. Tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24A,le duesui due bianconeri coinvoltiSi riapre ilinA con nuovi indagati e posizioni dei calciatori da comprendere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,sono gli unici citati perché “considerati non un buon acquisto” in quanto hanno giocato somme esigue. I due calciatori, avendo scommesso poco, non erano considerati buoni clienti. Il nome delbianconero è nelle carte in quanto amico-“finanziatore” di Fagioli.ha effettuato per lui bonifici alla gioielleria Elysium di 40mila euro.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Rolex gonfiati - puntate sul Milan e “Il Professore” : i retroscena del giro illegale di calcio scommesse che scuote la Serie A

Scommesse - trema la Serie A : indagati 12 calciatori

Non solo spot per le scommesse : cosa c’è nel piano del governo per la Serie A. E perché le vere novità rischiano di restare al palo

Ne parlano su altre fonti C'è anche chi sa fermarsi: Gatti e Pinsoglio, le eccezioni nell'inchiesta scommesse. Caso scommesse illegali, ecco le chat: "Gatti non è un buon acquisto, spende poco". Scommesse su siti illegali, indagati calciatori di Serie A. Scommesse illegali, indagati 12 calciatori di Serie A. Caso scommesse illegali, Pm Milano: "Gatti aiutò Fagioli a pagare i debiti". Gazzetta - Inchiesta scommesse: 'Gatti e Pinsoglio in controtendenza'.

internapoli.it riferisce: Caso scommesse in Serie A, Gatti avrebbe aiutato Fagioli a pagare i debiti di gioco - Stando a quanto emerso dagli atti della Procura, il centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina chiese soldi ad alcuni suoi ex compagni di squadra, tra cui il difensore Federico Gatti, senza p ...

Segnala tuttojuve.com: Gazzetta - Calcio scommesse, Gatti e Pinsoglio gli unici a non essere citati - Negli ultimi giorni, i riflettori si sono riaccesi sull'indagine della Procura di Milano, che coinvolge diversi calciatori di Serie A indagati per aver scommesso grosse somme su siti ...

informazione.it riferisce: Inchiesta Scommesse, il PM: "Gatti ha aiutato Fagioli a pagare i debiti". Il difensore non è indagato - Nell'inchiesta milanese dei PM Filippini e Amadeo e della Guardia di Finanzia sul giro di scommesse illegali, in particolare sul poker on line, è stato accertato che Nicolò Fagioli, ex giocatore della ...