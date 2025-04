Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento 2-3, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i dolomitici vincono una battaglie e si portano ad un passo dalla finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:45 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.20:44 Match entusiasmante e di altollo, nel tie-break alcune scelte arbitrali hanno fatto la differenza, ma in generale sono stati i dettagli ad essere decisivi. Michieletto senza ombra di dubbio migliore in campo, per completezza in prima e in seconda linea, ottima anche la prestazione di Rychlicki.20:42vince ancora una volta al tie-break e si porta avanti 2-0 nella serie, ipotranno chiudere i conti già nel prossimo match. Vi ricordiamo che nell’altra semiPerugia è avanti 2-0 nei confronti di Civitanova.9-15 Murone di Rychlicki su Bovolenta,vince gara-2!9-14 Pipe di Lavia, ci sono 5 match-point per