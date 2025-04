Notizieaudaci.it - ‘Avevate dubbi?’, il Sassuolo torna in serie A: fa festa l’ex granata Matteo Lovato

Il Mantova ferma lo Spezia e l’undici di Grosso può farIl post “Avevate dubbi” per salutare il ritorno immediato in massima. Dopo undici stagioni diA, è durato solo un anno, il Purgatorio delche, dopo una stagione da dominatore assoluto inB, ridi prepotenza nel calcio che conta. Tra i primi a condividere il post celebrativo del club emilianodifensore della Salernitana. Ilriconquista la massimaa meno di un anno dalla retrocessione La vittoria nel derby contro il Modena – ieri con un rotondo 3 a 1 – e il pareggio per 2 a 2 dello Spezia terzo in classifica con il Mantova, oggi, ha regalato ai nero-verdi la matematica promozione con ben cinque giornate d’anticipo, segno di un campionato sempre vissuto da protagonista.