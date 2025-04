Tgcom24.mediaset.it - Torino, incendio del giaciglio di un senzatetto: "Se non mi svegliavo morivo"

"Venerdì sera, erano circa le 11, io stavo dormendo e sento del calore. Fortunatamente mi sono svegliato e c'erano le fiamme che cominciavano." Tra quelle fiamme poteva esserci lui, Paolo Scotellaro, 63 anni, dei quali gli ultimi due vissuti da "senza tetto", cercando undi fortuna come questo in Piazza Risorgimento aper trascorrere la notte. Dov'è successo esattamente? "Qui, io ero seduto qui, sulla mia poltrona - una poltrona che mi avevano regalato, che abbiamo recuperato - ero seduto qui e da dietro hanno dato fuoco". Saranno le indagini affidate alla polizia a confermare se si sia trattato di undoloso, di fiamme appiccate volutamente. Qualcuno parla di un gruppo di ragazzini che si aggirava in zona, ma non ci sono riscontri. Di certo c'è soltanto un fatto, un precedente analogo avvenuto nel quartiere alcuni anni fa.