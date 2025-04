Elisabetta Gregoraci a Verissimo Ho sofferto di fame nervosa Video Mediaset

Elisabetta Gregoraci a Verissimo ha parlato del difficile momento che ormai si è lasciata alle spalle. Dopo il lungo ricovero per problemi di salute, dopo essersi accorta che chi aveva al suo fianco non c'era nel momento più importante per lei, Elisabetta ha detto di aver capito molte cose, ma anche di aver iniziato a soffrire di fame nervosa. Tutta la situazione l'ha messa a dura prova. Per fortuna è riuscita a comprendere ben presto che il suo comportamento non era salutare. Ecco il suo racconto fatto a Silvia Toffanin nel Video Mediaset.

