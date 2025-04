Ghost in the Shell le dichiarazioni del creatore sul nuovo reboot

Ghost in the Shell è pronto a rinascere in una nuova forma grazie a un reboot anime attualmente in produzione, e per la prima volta l’autore originale del manga, Masamune Shirow, ha commentato ufficialmente la nuova serie. Conosciuto come uno dei franchise più iconici tra gli appassionati di anime e manga, Ghost in the Shell ha attraversato generazioni con numerose versioni animate, film, e persino un adattamento live-action hollywoodiano.Il nuovo progetto, intitolato semplicemente “The Ghost in the Shell”, sarà prodotto dallo studio Science SARU — noto per opere originali e dallo stile visivo distintivo come Dandadan e Scott Pilgrim Takes Off. Questo reboot promette di essere una delle interpretazioni più particolari e visivamente uniche del manga di Shirow mai realizzate. Nerdpool.it - Ghost in the Shell: le dichiarazioni del creatore sul nuovo reboot Leggi su Nerdpool.it Il mondo diin theè pronto a rinascere in una nuova forma grazie a unanime attualmente in produzione, e per la prima volta l’autore originale del manga, Masamune Shirow, ha commentato ufficialmente la nuova serie. Conosciuto come uno dei franchise più iconici tra gli appassionati di anime e manga,in theha attraversato generazioni con numerose versioni animate, film, e persino un adattamento live-action hollywoodiano.Ilprogetto, intitolato semplicemente “Thein the”, sarà prodotto dallo studio Science SARU — noto per opere originali e dallo stile visivo distintivo come Dandadan e Scott Pilgrim Takes Off. Questopromette di essere una delle interpretazioni più particolari e visivamente uniche del manga di Shirow mai realizzate.

Potrebbe interessarti anche:

Un primo sguardo al nuovo progetto di Ghost in the Shell

"Ghost in the shell" chiude la rassegna dedicata agli Anime della Sala San Luigi

Ghost in the Shell : su Amazon sono aperti i preorder dell'edizione 4K Prestige per i 30 anni del film

Ne parlano su altre fonti Ghost in the Shell: il capolavoro cyberpunk torna nel 2026 con un anime, ecco il teaser!. La distopia fantascientifica di «Ghost in the Shell 2045». A Miyazaki non piacciono "Evangelion" e "Ghost in the Shell". Ghost in the Shell: recensione del live action di Rupert Sanders con Scarlett Johansson. Ghost in the Shell: il cyberpunk di Shirow. Hideo Kojima critica Ghost in the Shell con Scarlett Johansson.

Nota di drcommodore.it: The Ghost in the Shell: teaser e staff per il nuovo adattamento del manga ad opera di Science Saru - In occasione dell’apertura della mostra dedicata al mangaka Masamune Shirow, Bandai Namco ha rivelato tramite la sua etichetta Emotion un nuovo teaser dell’anime tratto dal manga Ghost in the Shell ...

Si apprende da player.it: Dopo Cowboy Bebop, per Mana Project Studio è il momento del GDR di Ghost in the Shell - Mana Project Studio ci ha mostrato i lavori in corso per il GDR ufficiale di Ghost in the Shell, dopo il successo del GDR di Cowboy Bebop.

Come scrive mangaforever.net: Ghost in the Shell: nuovo trailer ufficiale del prossimo progetto anime - Ghost in the Shell tornerà sul piccolo schermo l'anno prossimo e recentemente è stato svelato un nuovo trailer ufficiale.