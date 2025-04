Subbuteo Catania promossa in Serie A il sogno diventa realtà

Subbuteo club Catania ha coronato un percorso straordinario conquistando la promozione nella massima Serie del campionato italiano. Dopo due giorni di intense competizioni a Roma, presso il palazzetto dello sport di Colleferro, i ragazzi etnei hanno centrato l'obiettivo più ambito. Cataniatoday.it - Subbuteo, Catania promossa in Serie A: il sogno diventa realtà Leggi su Cataniatoday.it La squadra delclubha coronato un percorso straordinario conquistando la promozione nella massimadel campionato italiano. Dopo due giorni di intense competizioni a Roma, presso il palazzetto dello sport di Colleferro, i ragazzi etnei hanno centrato l'obiettivo più ambito.

