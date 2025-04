MotoGp è sempre lui Marc Marquez vince anche in Qatar Terzo Bagnaia

Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gp del Qatar classe MotoGp, ottenendo il Terzo successo in quattro gare lunghe in questa stagione e il settimo su otto totali . Secondo posto per il suo connazionale Maverick Vinales, in sella alla Ktm-Tech3, e Terzo per Francesco Bagnaia, anche lui con la Ducati Lenovo. Quarto al traguardo è transitato Franco Morbidelli (Ducati VR46), davanti a Johann.

