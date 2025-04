Tgcom24.mediaset.it - Milano, stop alle moto Euro 0-1-2: la protesta non si ferma

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Lo0, 1 e 2 è stato solo rinviato a ottobre 2025, ma ladeiciclisti per spostarsi aogni giorno non si. Oltre 2000 firme raccolte in appena 72 ore. Dopo sei manifestazioni che hanno portato alla proroga, l'ultimo step è il referendum, ma nonostante la grande mobilitazione di cittadini il sindaco Beppe Sala tiene il punto. Sul referendum, dopo l'eventuale ok del collegio dei garanti che deve esprimersi sul punto, partirà una seconda fase di raccolta firme. Le0, 1 e 2 rappresentano solo il 3 per cento del parco circolante,rle significherebbe aumentare il numero di auto che entrano in città. Insomma la partita non è ancora chiusa: i milanesi stanno dicendo la loro, in Comune prima o poi li ascolteranno?