Caos al Olimpico idranti contro tifosi

idranti in azione a Ponte Milvio, Roma, per respingere i tifosi durante i disordini prima del derby, Lazio-Roma, allo stadio Olimpico. Tutto è nato quando un gruppo di 500 supporter giallorossi, molti a volto coperto, ha raggiunto l'area dov'erano radunati i laziali. C'è stato un lancio di oggetti contro lo schieramento delle forze dell'ordine. I tifosi sono stati respinti e sono tornati indietro. Anche un gruppo di tifosi laziali ha tentato di spostarsi verso l'area destinata ai romanisti. Nessun ferito, nessun fermato

